立委：救國團招搖撞騙 蘇嘉全也上當

2018-03-27

誤以為官方活動 在立院接見葛永光及無辜青年

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國青年救國團去年自行籌組「中華民國各界慶祝一○七年青年節籌備委員會」，卻對外謊稱「該會由總統府、行政院、內政部、教育部等推舉救國團為召委」，被踢爆以官方名義行文欺騙大專院校後，救國團昨又宣稱「活動經費均自行籌措」。朝野立委痛批，救國團不斷扯謊，還讓不知情的立法院長蘇嘉全誤認這是官方活動，在立院接見救國團主任葛永光及無辜青年。

民進黨立委賴瑞隆質疑，主管機關內政部應立即糾正這種詐騙行徑，救國團長年憑藉特權領取政府補助，慶祝青年節活動過去共領了教育部九十萬元補助，總統府、行政院去年都沒去開會，也沒推舉其當召委，救國團發公文招搖撞騙，把民間籌辦的活動偽裝成官方，「連蘇院長都被騙了」。

教育部青年發展署公共參與組組長陳愛珠表示，青發署過去每年補助十萬元給救國團辦青年節活動，青發署不是救國團的指導單位，去年十一月沒參加救國團所開的會議，也沒推舉救國團擔任召委。

陳愛珠表示，今年救國團辦理的青年節籌備會，青發署有補助三萬元經費，「由於青發署已經沒錢，金額才與往年不同」，此活動非青發署與救國團共同主辦，是救國團自家活動。

「違法亂紀！」賴瑞隆痛批，公家單位不應再配合救國團，尤其救國團坐擁五十五億元資產，比許多財團還有錢，連三萬元也要拿。

內政部長葉俊榮表示，人民團體運作過程一切要依法，內政部會了解予以輔導；時力立委徐永明批，救國團招搖撞騙公文上網就找得到，「葉部長不必大費周章」，就直接依法處理。

救國團：活動經費均自行籌措

救國團則聲明指出，每年青年節各項活動都是由全國各縣市各校青年代表自行組成的「青年節籌備委員會」規劃， 救國團從旁協助，籌備委員會每年均邀集相關單位籌組及召開青年節輔導委員會議，相關活動經費全由救國團自行負責。