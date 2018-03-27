反空污公投 國民黨 拚60萬連署書

2018-03-27

〔記者林良昇／台北報導〕決戰年底九合一大選，國民黨希望以民生議題拉抬整體選情，黨中央日前宣布將推動「反核食」、「反空污」兩項公投案，「反空污」公投連署正在進行中，國民黨預計將「反空污」公投第一階段連署於四月初送出，最終目標是取得六十萬份的連署書，做為議題主軸，為年底大選暖身。

盼用民生議題拉抬選情

國民黨推動「反核食」、「反空污」公投案併十一月廿四日九合一選舉，於二月底全面啟動連署，其中，國民黨副主席郝龍斌等人去年已持續推動「反核食」公投案，已累積超過十萬份連署書，通過第一階段連署門檻，本月中已送中選會提案；「反空污」公投案提案連署則仍在進行中。

據了解，國民黨將「反核食」視為北部都會區民眾較關切的議題，而空污目前影響中南部甚鉅，就是中南部的競選主軸，國民黨推動「反空污」公投連署，就是由參選台中市長的立委盧秀燕、參選彰化縣長的立委王惠美、參選雲林縣長的立委張麗善與爭取連任的南投縣長林明溱共同領銜，也為選戰議題暖身。

為了衝高連署書數量，國民黨祭出動員令，規定每位黨籍立委要繳交一千五百份連署書，而掛名領銜的中南部立委加倍，要繳交三千份連署書。

王惠美受訪表示，她確實要繳交三千份連署書，彰化鄉親對空污的感受很深，對於連署，民眾反應熱烈，如果未來全台合計要有六十萬份連署書，她認為並非難事。

國民黨發言人李明賢指出，四月初將會送中選會提案，預計將繳交四至五萬份連署書，經中選會四十五天審查期，黨中央預計五月過後會展開第二階段連署，目標是達到六十萬份連署書。