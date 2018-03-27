接府秘書長 陳菊首度鬆口…

2018-03-27

〔記者葛祐豪、方志賢／高雄報導〕高雄市長陳菊結束訪美行程，昨天早上回台灣，立即與總統蔡英文會面，報告此行成果；至於是否會接任總統府秘書長？陳菊首度鬆口說，未來若真的北上接任新職，則高雄施政的相關建設期程，一年前就已訂出，「一定會很有政績的遞交給下任優質接班人！」

陳菊昨早返台立即與蔡總統會面，她在高鐵左營站受訪時說，主要針對赴美行程向總統做簡單報告，包括與美國國務院亞太事務代理助卿董雲裳（Susan Thornton）見面的情形。

若接新職 政績將交給優質接班人

外傳她近期將接任總統府秘書長，陳菊回應說，時間很短，她急著趕回高雄，總統也有其他行程，「沒討論到這些」。她人生的每個階段，很少用擔任什麼角色去思考，民進黨二次執政，人民期待很高，改革過程雖遭遇困難，但如何讓人民了解民進黨對台灣的責任，這樣的思考才是重點。

但昨天下午，媒體再問她「是否不排除再與總統討論新職？」陳菊鬆口說，未來若真的北上接任新職，原來高雄施政部分「一定會很有政績的遞交給下任優質接班人！」

陳菊是「台灣旅行法」通過生效後、訪美的第一位地方首長。陳菊昨下午指出，台灣在國際上受到很大的艱難，「台灣旅行法」能獲得美國國會通過及川普總統簽署，顯示美方對進一步強化台美關係展現了十分的善意，對雙方關係是很重要的一大步，可望為台灣爭取更多的國際空間。

媒體詢問她對兩岸關係看法？陳菊表示，她在美國兩大智庫之一的「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）演講中，特別強調高雄做為開放城市，期待兩岸能交流互動，藉由溝通而互相理解。