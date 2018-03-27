未必禮讓柯P 民進黨有自提人選準備

2018-03-27

「唐鳳的確是奇兵」 五月之後才會掀底牌

〔記者楊淳卉、邱燕玲、陳鈺馥／台北報導〕民進黨在台北市不一定禮讓現任市長柯文哲，且已有自提人選的準備，陸續尋覓奇兵參選。民進黨秘書長洪耀福、選對會召集人林錫耀、台北市黨部主委黃承國廿二日與行政院數位政委唐鳳會面，引發聯想。黨內核心透露，「民進黨不可能只有一步棋，當然會有其他備案」，未來還會到處尋找一些適合的人選，「不是只有唐鳳」。

執掌民進黨北市輔選兵符的黃承國昨受訪僅說，只是找唐鳳聊一聊，進一步瞭解這個人，沒有聊很深入，會面時間約一小時。

核心人士表示，唐鳳會面時說她的戶籍在新北市，但戶籍不是問題，以人選來說，唐鳳的確是奇兵，不排除是一張好牌；且「原本禮讓柯文哲可能性很高，但現在越來越小」。

這名人士表示，民進黨若要自行提名，不再支持柯文哲，「推出的人選一定要超乎人想像」，要有一些「另類」，否則目前檯面上傳統的民進黨、國民黨人選對上柯文哲，柯文哲的民調還是「穩穩」。

推出的人選要有些「另類」

根據唐鳳在「公共數位創新空間」（PDIS） 揭露的會面紀錄，三月二十二日標題為「與洪耀福、林錫耀、黃承國對談」，但唐鳳僅在紀錄提及「我自己這邊，九成九的時間還是在我的日常工作上 」。唐鳳辦公室機要秘書黃子維昨強調，當天僅討論平時業務內容，唐鳳也已公開說明「無意參選」。

黃子維並表示，會議是唐鳳主動揭露，並非私下會面，唐鳳所有會面都有逐字稿紀錄，但只要是與會者不想公開的談話內容，就不會公開。

蔡其昌：若有好牌 怎會不打

立法院副院長蔡其昌昨受訪表示，若自己推不出人，自然是與柯合作，「若自己手上有好牌，怎會不打」，他相信黨中央會務實審慎評估，「不是以爽不爽、靠情緒來決定」。

蔡其昌認為，其實民進黨人才濟濟，只是牌怎麼打的問題，「像姚文智也不差」，最後黨會對整體發展做出合理的評估。

民進黨還未決定是否繼續禮讓柯文哲，或是提名自己人，預計五月之後才會掀底牌。目前黨內有立委姚文智、前副總統呂秀蓮有意爭取黨內提名，泛綠陣營還有退出民進黨表態參選的前台南縣長蘇煥智。