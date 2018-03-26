實質支援 強化情戰能量

2018-03-26

記者羅添斌／特稿

軍事情報局過去曾有一段相當輝煌的年代，無論是在人員、經費資源及政府的政策支持上，都是以滿足軍事情報「攻勢作為」做為目標，但在台海飛彈危機事件後，先是為我國所用的共軍將領劉連昆遭逮捕處死，台灣在中國辛苦建立的情報網被瓦解，接著因台灣政權多次輪替，政府能夠提供軍情局的資源快速萎縮，近年來更面臨情戰、情研人才的流失，讓軍情局面臨缺資源、缺人才的窘境。

資深將領曾說，現在軍情局所能用的資源，「僅是過去全盛時期的零頭」，無論是在扁政府還是馬政府時期，都有迷信科技情報勝過一切的政府首長，認為人為情報已經過時，在這種思維下，軍情局的年度預算快速萎縮，難有成長的空間，還要配合中央政府總預算審查時的統刪，在杯水車薪的狀態下，又要如何要求軍情局建立強大的情報作戰能量？

不僅是經費資源綁手綁腳，情戰、情研人才的快速流失，更是令人心驚，這其中牽涉許多訓練、任用及考核、獎懲的限制因素。駐外情戰人員絕大多數都是獨立經營，還有生命安危，工作困難度數倍於其他部門政府人員，考核及獎懲都應更有彈性空間；對情研人員也應賦予更大的研析空間。

蔡總統日前視導軍情局時，宣示要給軍情局充分的支持，接下來就應落實在各項資源的實質支援上，唯有如此，台灣才能擁有強力的情報作戰能量。