打著官方名義 救國團行「騙」 學校

2018-03-26

自組青籌會 行文各校遴選優秀青年 府：「被參加」會議

〔記者陳鈺馥、蕭玗欣／台北報導〕三二九青年節將屆，中國青年救國團去年自行籌組「中華民國各界慶祝一○七年青年節籌備委員會」，竟對外謊稱「該會係由總統府、行政院、內政部等部會推舉救國團擔任召委」，負責輔導青年節籌備委員會，並以公文欺騙全國各大專院校，讓校方誤以為青籌會活動，受總統府及官方指導，救國團儼然成了詐騙集團。

立委：恐觸偽造文書罪

時代力量立委徐永明批評，救國團是把自己當成官方太上皇機關，當現在是蔣經國時代，要各部會配合就配合，總統府沒推舉救國團當召委，還能自己加冕，恐已觸犯「刑法」偽造文書罪。

救國團回應，每年年底都由救國團邀請總統府、行政院、國防部、教育部等從事或關注青年工作的相關單位，召開籌辦隔年青年節的輔導委員會議，會中由各輔導單位推舉救國團擔任籌辦單位，今年聯繫時，總統府與行政院表示不便擔任輔導委員，因而沒有邀請，出席今年度青年節輔導委員會議的只剩下國防部、台電公司、內政部警政署等三個單位，於是便以出席單位為主，按往例推舉救國團召集籌辦今年的青年節活動。

救國團承認府院未受邀

據調查，救國團在去年十一月二日發函各大專院校、軍警校院，公文主旨載明「中華民國各界慶祝一○七年青年節活動，敬請貴校遴派優秀學生代表乙名，擔任一○七年青年節籌備委員會籌備委員」。

公文附上籌組綱要、會議時間，指「中華民國各界慶祝一○七年青年節輔導委員會」係由總統府、行政院、內政部、教育部等十餘個有關單位組成。

救國團另於青籌會臉書宣傳，該會「係由總統府、行政院、內政部、外交部、教育部、國防部、法務部、警政署、消防署、台灣電力公司等有關單位組成，業於一○七年十一月十五日召開輔導委員會議，會中決議推舉中國青年救國團擔任召集委員…」。

總統府官員透露，救國團去年十一月發了一張會議紀錄給府方，告知他們有在籌備活動，總統府沒被邀參加會議，更遑論有去推舉救國團當召委，總統府是「被參加」；政院發言人徐國勇說，沒聽過這個會議，這不是行政院的業務。

內政部合團司籌備處主任陳茂春強調，救國團去年有來公文，但內政部根本沒有去開會，更沒有指定救國團當召委。

教育部青發署指出，救國團是一般人民團體，籌辦慶祝青年節活動是自治事項，不需向青發署申請，教育部不會去推舉救國團當召委；台電公眾服務處副處長余金源表示，台電曾派人參加救國團主持的委員會議，但當天並沒推舉救國團當召委，純粹是派人「聽一聽」，因對方想參觀台電設施。