民間發動募款 WHA場外辦台灣醫療展

2018-03-26

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣民間發起「台灣無國界醫院展」群眾募資專案，希望於今年世衛大會（WHA）期間，在瑞士日內瓦會場外舉辦台灣醫療大型展覽。該專案目前僅募得九萬餘元，離第一階段目標兩百五十萬元非常遙遠。主辦單位邀請TPE48女子團體為專案代言，多名醫界人士也共同支持此專案，呼籲民眾齊心推動台灣醫療的國際能見度。

TPE48女團代言 上街宣傳

世衛組織（WHO）將於五月廿一日至廿六日在瑞士日內瓦召開第七十一屆世衛大會（WHA），儘管政府獲邀參與機率不大，台灣民間近期主動發起新的倡議方式；規劃在WHA大會舉行期間最熱鬧的週末，在會場周邊租借場地，盛大舉行「台灣無國界醫院展」，向世人宣告「台灣就是無國界醫院，向世界任何角落敞開」。透過邀請國際人士參觀，推動台灣價值與優勢的能見度，進而增加會員國對於台灣加入WHO的認同。

策展單位「群眾自造」為此展覽啟動群募專案。共同策展人王奕凱表示，長年推動台灣參與WHO的台灣聯合國協進會，今年找上曾自行建造米蘭世博台灣館的「群眾自造」設計團隊，與蕭泰然文教基金會盼聯手舉辦「台灣無國界醫院展」，向國際社會展示台灣的醫療成就與防疫成績，宣揚「醫療無國界、台灣不缺席」的精神。

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲與發言人曾琮愷昨表示，希望在宣達團聲援外，讓國內更多人重視台灣在國際上遭受中國打壓的現實，也希望增加文化、藝術、醫療的元素，讓更多國際人士了解台灣的困境。主辦單位亦邀請TPE48女子團體為專案代言，希望吸引更多年輕人了解此議題，活動首發宣傳車也於上週末在台北市鬧區上路。