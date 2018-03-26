力爭參與WHA 我備妥劇本

2018-03-26

〔記者呂伊萱／台北報導〕我今年受邀參與世衛大會（WHA）情勢困難，衛福部長陳時中說「今年準備力道比去年更強」。據了解，我方將會多管齊下，除了提案、爭取辯論機會與更多雙邊及多邊會談外，若最後世衛（WHO）還是不邀請台灣出席，我不排除「任何可以使用的回應方式」，包括發動如二○○四年模式的票決方案，都在評估選項中。

二○○四年時，我促請友邦提案「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」，並在全會中發動票決，當時美、日都投下贊成票，支持將此案列入大會議程，雖表決結果仍失利，但令我方大受鼓舞；若今年台灣仍無法獲邀，各方建議的回應方式，包括票決與長辯論等方案，都在政府評估選項中。

WHO將於五月廿一日起於瑞士日內瓦召開第七十一屆WHA，陳時中與外交部長吳釗燮均表示情勢險峻，我方（獲邀）機會不大，不容樂觀；但政府已經決定，即使沒收到邀請函，仍會由陳時中率領世衛行動團如期前往，與國際醫衛人士互動、交流。

美除在大會發言支持 還會做更多

知情人士表示，政府今年推案時程比去年提早，推案力度也加大，否則若今年再度無法獲邀，可能成為新常態，對我相當不利。去年會議期間，包括美日德澳與我友邦共十八個國家在大會發言中表達支持台灣以觀察員身分續參與WHA；我也與美日、友邦、國際醫衛人士及團體舉行五十九場雙邊會談。

據了解，有關今年推案情形，現階段重點在於爭取國際支持。

吳釗燮上週在立院透露，除了提案與爭取辯論機會，我已透過外交管道和許多國家協商，洽請理念相近國家與友邦為我發聲，支持國家「盼比去年更多」，同時爭取召開更多雙邊與多邊會議。我與美方「已有好幾輪磋商」，相信美方除了在大會發言外，「還會做更多」，日本也會支持台灣參加WHA。

因應WHO幹事長譚德塞的主要政見是普遍性健康照護，我方今年推案概念是「Health for all–Taiwan can help」，外交部已訓令外館，遊說駐在地國會推動友我決議案，許多旅外僑胞也主動串聯，支持台灣國際參與。