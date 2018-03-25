吳敦義若無法赴中 國共論壇傳將停辦

2018-03-25

〔記者施曉光／台北報導〕中國國民黨與中國共產黨協調多時的國共論壇，從一月底國民黨主席吳敦義親口宣布要召開，迄今只聞樓梯響，最近藍營有「中共取消今年國共論壇」的傳聞，還有黨內人士分析，蔡政府許可吳敦義前往大陸的可能性幾乎為零，既然吳無法帶隊前往，「可能就不辦了」。

對於吳敦義若無法登陸，國共論壇還辦不辦？國民黨發言人洪孟楷回應，目前沒有討論這個假設性問題，記者追問，有沒有聽過可能不辦？他說，「我沒有被告知有可能不辦」。

負責與中共聯繫的國民黨大陸事務部主任周繼祥十一日受訪時曾指出，朝吳敦義親自帶隊參加的方向規劃，「沒有其他備案」，似乎就已流露弦外之音。

黨內人士分析，除吳敦義不太可能去得成，去年十二月申請登陸遭總統府駁回的第一副主席曾永權也難成行，雖然還有一位副主席郝龍斌，但「意義不大」，至於曾任海基會董事長的國民黨智庫副董事長林中森，「層級不夠」，「中共也會有意見」，加上現在國民黨沒有榮譽主席，因此可代表吳敦義的人選幾無空間。如果吳敦義去不成，「有可能就不辦了」。

國共論壇從二○○六年舉辦第一屆之後，慣例是每年一次，直到二○一四年因國民黨九合一選舉大敗首度喊停，二○一五年在前主席朱立倫任內恢復舉行，去年因國民黨改選黨魁，原擬延到年底，吳敦義上任後決定延後，論壇再度停辦，如果今年又確定取消，將會是第三度停辦。