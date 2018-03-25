時隔3個月 中國軍機再穿越宮古海峽

2018-03-25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本防衛省前日公布訊息指出，中國解放軍空軍四架「轟六」轟炸機、一架「運八」電戰機、一架「圖-154」情報搜集機及兩架型號不明的戰機，前日再度穿越宮古海峽，並循原路線返航。這是共機自去年十二月二十日後，再度航行該路線。值得注意的是，「遼寧號」航空母艦三月二十日才自台海南下，顯示中國近期軍事行動頻密。

國防部發言人陳中吉昨對此表示，對於我國周遭海、空勤狀況，國軍皆嚴密監偵、掌握與應處，並沒有特殊狀況。

根據日本防衛省及我國國防部資訊，中國軍機自去年十二月二十日以後，前日再次穿越宮古海峽空域，為三個多月來首次，也是繼今年二月二十一日後，又有中國軍機接近台灣外海。據軍方透露，中國十二架「轟六」轟炸機、「運八」軍機與「殲十一」戰鬥機在二月二十一日自廣東省起飛，穿越巴士海峽至太平洋進行演訓，並在當日循原路徑返航，並無特殊情形發生。

台灣智庫諮詢委員董立文分析，如中國軍機繞行台灣，政治宣傳意義大於訓練意義，但此次中國軍機並未繞行台灣，而是直達西太平洋，目的在於訓練軍機突破第一島鏈，和航空母艦協同行動。無論中國「遼寧號」航空母艦日前自台灣海峽南下，或者是軍機編隊穿越宮古海峽，其共同目的，就是為第二艘航艦進行前置準備。

董立文進一步指出，航空母艦的主戰場在於遠洋，「遼寧號」屬於訓練艦，透過多次在中國沿海巡航加強演練外，中國軍機、中型艦隊更常態化地穿越第一島鏈，都是為未來突破第一島鏈，機、艦相互保護所做的前置訓練，最終目的都是要讓中國的第二艘航艦，有能力穿出第一島鏈。而這一系列演練，應和近期中美貿易糾紛無關。