扁為兒站台 中監認定違規

2018-03-25

〔記者張瑞楨、葛祐豪、鄭鴻達／綜合報導〕前總統陳水扁十七日參加兒子陳致中參選高雄市議員的造勢晚會時，上台送好彩頭並擁抱，台中監獄認為阿扁違反「不上台」原則，爾後申請參加類似活動將「不予核准」，並重申如有重大違規，中監得報請廢止陳水扁的保外就醫許可。

陳致中回應說，十七日的造勢晚會結束後，「父親就有預感，可能中監有壓力。」父親告訴他，無論多困難，都要以人民為念，打拚爭氣。父子連心，親情牽掛，都是一輩子，不會讓他孤單。

中監副典獄長李進國昨日指出，陳水扁十七日參加兒子陳致中的造勢晚會，中監雖函覆核可，但再次叮嚀應遵守「不上台」、「不談政治」、「不演講」與「不接受媒體訪問」四項原則，陳水扁卻在晚會中，雖非主動，但仍在民眾簇擁下上台，雖未發表演講，也沒有談政治與接受訪問，但仍違反不上台原則，已經違反保外就醫規定。

再違規就廢止保外就醫

中監認為，這種強烈政治性質的活動，主辦單位難以掌控現場，陳水扁又因生病而步態不穩，自行或被民眾簇擁上台，會衍生人身安全的疑慮，並受輿論指摘。參與類似政治活動，顯然對陳水扁安全與健康，社會的和諧，都有不利的影響，爾後類似活動，中監將「不予核准」。

中監再度提醒陳水扁，應遵守一○四年一月五日簽具的保證書，並遵守「保外醫治受刑人管理規則」，如有重大違規，縱使病情沒有改善，中監得報請廢止保外醫治的許可，上述通知已於廿三日晚間九時五十分，傳真給陳水扁。

監委陳師孟昨天受訪則認為，扁不能去兒子的造勢場合或得報備當然不公平，當初前總統馬英九壓力很大，想出妥協辦法讓扁保外就醫，這是政治動作，民進黨執政後，還用種種奇怪規定為扁設紅線，他不認同此作法。