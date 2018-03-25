促轉會委員 陳翠蓮、花亦芬呼聲高

2018-03-25

辦公室地點敲定審計部前訓練中心

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德近日將正式提名九位促進轉型正義委員會委員，送請立法院同意後任命，府院正就促轉會委員人選做最後確認。據透露，目前研究二二八事件的專家、台大歷史學系教授陳翠蓮擔任促轉會委員的呼聲高，而研究德國轉型正義的行政院黨產會委員花亦芬，很可能轉任促轉會委員。

府院知情官員表示，陳翠蓮與花亦芬都是相當適合的促轉會委員人選，學有專精的陳翠蓮對二二八事件有深入研究，同樣是台大學者的花亦芬則熟悉德國轉型正義的經驗，若由目前黨產會兼任委員轉任促轉會委員，應屬合理。

陳翠蓮受訪時低調表示，先前是被徵詢對未來促轉會有何期待、詢問促轉會的定位、功能等問題，至於她是否獲徵詢出任促轉會委員，宜由政府方面對外發言；花亦芬也表示，她是被徵詢對促轉會如何運作等看法，還沒有談到人事問題，至於她是否擔任促轉會委員，「目前無法回答」。

賴揆近日正式提名9名委員

一位決策官員表示，有些獲邀加入促轉會委員者還在做最後考慮，名單還待最後確認，因此不對個別傳出的人選逐一證實，未來將九位委員統一對外發布。

至於促轉會主委人選，將由蔡英文總統與賴揆商議後定案。依據「促進轉型正義條例」的規定，促轉會置委員九人，包括正副主委在內，由行政院長提名經立法院同意後任命之。主委、副主委及其他委員三人為專任，其餘四人為兼任；九位委員中，同一政黨之人數不得逾三人，同一性別之人數不得少於三人。

二二八受難者家屬林黎彩表示，她強烈主張不能讓「加害者的政黨代表」擔任促轉會委員，政府可邀民進黨、時代力量、台聯等具本土意識的政黨代表擔任委員，但不能讓加害者政黨代表加入促轉會。

決策官員則回應說，加害者的政黨代表與受害者家屬若同時加入促轉會，恐造成爭論與對立，因此原則上不會有加害

者政黨代表加入，政府是要站在中間者的角色，促成台灣社會的和解。至於促轉會的辦公地點與預算員額已敲定，經多方尋覓，行政院相中位於台北市大安路的審計部前訓練中心，做為促轉會的辦公處所，目前內部已在裝潢，預算員額匡定五十人，加上從各部會借調經管人事、財務等人力，將有逾七十人。