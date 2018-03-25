拆公投盟帳篷 柯：突然想到

2018-03-25

姚文智質問反年改帳篷怎不同時拆？

〔記者黃建豪、蘇芳禾／台北報導〕台北市長柯文哲在本屆任期最後一年，突然拆除「公投護台灣聯盟」在立法院旁搭設長達十年的帳篷。柯文哲昨回應是「突然想到」，但他也強調，「這個國家不能沒有秩序」，並稱其他的類似狀況，都會統一處理，一切依法行政。

柯稱這個國家不能沒有秩序

北市府前天動員拆除公投盟帳篷後，柯文哲遭質疑討好統派，或要報復公投盟總召蔡丁貴擬參選台北市長。柯文哲昨澄清，是前天北市府舉行例行的治安會報時，因為局處一直被他念，然後他突然問了一句「立法院圍牆外面那個多久了？」結果局處大概因為一直被Ｋ，就自動跑去把帳篷拆了。

媒體追問，是否擔心引發深綠不滿？柯文哲說，不擔心，且未來對陳抗都會要求依法行政，不能放任這種不申請佔用馬路的事情發生。至於八百壯士等其他團體的帳篷，只要沒申請都要拆除。

不過有意角逐台北市長的民進黨立委姚文智痛批北市府程序粗暴、標準不一，並質問「反年改團體的帳篷為何不同時拆除？」做法啟人疑竇。

姚文智表示，過去十年來，彼此都可相安無事，重點在於處理過程有無充分溝通、依照程序，或依循相同標準。如果是為了城市的交通、美觀，其他團體為何不一起處理？只處理單一團體，其時機、動機、標準，柯市長都無法說服大家。

柯文哲則強調，按照目前法令，如果不提出路權申請，就是要拆，這個國家不能沒有秩序，如果怕獨派生氣、怕統派生氣， 那什麼事情都不用做，這個國家不可以這樣，法律是給人民遵守的，不是給人民參考的。

柯文哲也說，並不是因為蔡丁貴要參選，才要去拆他的帳篷，事實上是顛倒過來，因為事前有通知公投盟要拆，隔天蔡丁貴才說要參選。另就公投盟指「柯文哲是中國在台灣的代言人」，柯表示，沒那麼嚴重啦，這就是口水。