西門町統獨對峙 柯P下一波處理

2018-03-24

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲昨下令拆除立法院外的公投盟帳篷，市府強調無涉統獨立場，僅是獨派團體長期未依法申請路權所致；據了解，市府全面清查未依法申請路權的團體，下一波要「處理」西門町的統、獨團體長期據地搖旗對峙的問題。

市府稱拆無路權帳篷 無涉統獨

北市建管處說明，陳情團體如欲於道路上搭建臨時攤棚，應先申請取得集會遊行許可及路權後，才可向建管處申請報備後始可搭設，如逾期限三日內未自行拆除完畢，則以違章建築論處。

據了解，日前有媒體向市府詢問立法院附近團體申請路權狀況，發現公投盟長期未申請路權，且未向建管處申請架設臨時攤棚，建管處才在廿日開出查報單。

建管處昨拆除攤棚主因為市長柯文哲於上午治安會報中聽取警察局報告，報告內容指出立院附近團體沒有申請路權，卻長期占用道路。據與會人士轉述，柯於會中表示「沒有申請怎麼可以這樣，沒有路權怎麼可以」，要求建管處立刻依法處理，建管處才會大動作拆除公投盟帳篷。

北市府發言人劉奕霆強調，市府是依法行政，市長對統獨團體態度均一視同仁。

此外，西門町路口每到假日均有統獨團體在道路兩邊舉旗、雙方搖旗對峙，當地商圈與住家頻向市府反映。有官員私下指出，西門町年輕人多、商機大，希望當地產業不受政治活動影響，「下一個要處理的就是西門町」。