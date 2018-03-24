公投盟帳篷 柯文哲拆了

2018-03-24

〔記者鄭鴻達、蕭婷方／台北報導〕「公投護台灣聯盟」長期在立法院外設攤，台北市長柯文哲昨上午下令依法強制拆除，北市府建管處人員下午前往公投盟帳篷區進行拆除作業，在現場優勢警力配合下，屹立三四三六天的公投盟帳篷被拆除。公投盟召集人蔡丁貴質疑，這次強拆恐與他宣布參選台北市長有關，可能是柯文哲對其主張有所顧忌而惱羞。

蔡丁貴：拆獨派不拆統派 市府標準不一

蔡丁貴強調，反年改遊行不少人舉五星旗，為何市府只拆獨派帳篷不拆統派的（八百壯士帳篷區），明顯標準不一。

公投盟昨下午二時許突發布緊急通知，指稱台北市政府建管處派員到立法院濟南路、中山南路口，要拆除公投盟的帳篷。獨派社團成員們聞訊趕赴現場聲援，並強力質疑建管處代表要拆除的法令依據及公文何在。

在公投盟質疑下，建管處人員一度離開現場，稍後增援警力抵達，強力排除據守帳篷區內的群眾，雙方幾經拉扯，民眾逐一被抬離，施工人員也順利進入、拆除。

在後續數波警民衝突下，工程人員持續以砂輪機等工具切割帳篷結構，歷經約六小時的作業後，在夜色下、獨派成員的哭聲中，屹立於立法院外長達三四三六天的公投盟帳篷被市府強力拆除。

公投盟聲明質疑，北市府對不同立場的團體有明顯雙重標準，每次排隊申請路權時，總看到八百壯士或愛國同心會未經排隊就進入辦公室申請，但公投盟就被要求「依法排隊」，致使近來幾個月都無法成功申請路權。

蔡丁貴表示，他十九日就去申請路權，當時廿六日、廿七日的選項仍是空白，還沒被申請走，而台北市府宣稱該處路權已被申請走，但他們早已填表、繳費，他們有權知道是誰申請，市府卻遲不說明是哪個團體所申請。

蔡丁貴質疑，有人告知他是柯文哲下令限期拆除的，這顯然是政治動作。他誓言，有路權後，他們還是會募款把帳篷蓋回來，只要台灣還沒獨立建國，就會一直在這。