朱立倫參訪台積電南京廠

2018-03-24

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長朱立倫率市府團隊到中國參訪，昨天上午參訪台積電南京廠，並到青年創業基地的「眾創碼頭」與台灣青年座談，希望了解台灣青年在當地創業所遇到的問題。

朱立倫與青年座談時指出，台灣上一代看似充滿希望及機會，其實也有辛苦一面，而現在是機會相對更多的時代，必須走出去，包括中國、越南及東南亞國家，甚至遠赴歐美，這是全世界經濟共同趨勢，當社會經濟體發展到成熟，就必須要找尋下個出口。一行人後續也參訪南京台商溢泰環保、華新麗華。