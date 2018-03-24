焦點評論》政府不能只噴口水了事

2018-03-24

記者施曉光／特稿

中國台商登報「自白」的戲碼昨天再度上演，台灣民眾雖然早已習慣無奈，卻又不自禁地傻眼，巧合的是，李榮福的「表態」，距離許文龍在二○○五年三月廿六日民進黨發動遊行前夕發表「退休感言」，支持「反分裂國家法」，整整十三個年頭，台灣歷經兩度政黨輪替，無論藍、綠執政，迄今始終難脫中國以商逼政的窘境。

這些在商界中呼風喚雨的商賈鉅子，為了企業生存，在巨人面前不得不低頭，這不只是生意人的悲哀，也是台灣人民的悲哀，更是政府之恥。

種種荒誕現象背後，當然是中共政治力所使然，但理應保護本國企業生存，提供產業發展環境的政府，卻只能兩手一攤，要不就是喊喊話，噴噴口水了事。

從許文龍，到蔡政府上台後前年十二月海霸王集團刊登廣告切割與蔡英文總統家族關係，宣示支持兩岸同屬一中，再到昨天的李榮福，無論「聲明」或「感言」，雖然刊登在台灣媒體版面，但這些「悔過」或「輸誠」味道極為濃厚的文字，卻都只是一種「內銷轉出口」，遙向台灣海峽另一端的北京當局輸誠「屈服」。

紅頂商人郭台銘公開說過，「市場就是我的祖國」，印證「商人無祖國」這句亙古不變的道理，大家也就不必過於在意唯利是從的賈儈所言所行。

但是面對崛起的中國，如果台灣無法在全球產業鏈的發展格局下，找到突破的出口，只能仰人鼻息，經濟過度依賴對岸，李榮福絕對不會是最後一個，台商也將永遠會被中共拿來祭旗，淪為反獨促統的統戰工具。