許文龍、王雪紅 皆曾被迫表態挺中

2018-03-24

中國為逼許文龍就範 扣押奇美高階台幹

〔記者曾韋禎／台北報導〕台商李榮福疑因支持蔡政府反制M503航路，被迫公開進行政治表態。在中國擁有龐大事業版圖的奇美創辦人許文龍、威盛及宏達電董事長王雪紅、海霸王集團都曾因兩岸政治因素，被迫站上第一線，表態挺中。

中國人大二○○五年三月十四日通過「反分裂國家法」沒多久，長期挺綠的許文龍，隨即於廿六日發表退休聲明，強調他在一九九一年前往中國福建尋根，認為台灣、大陸同屬一個中國，兩岸人民都是同胞姊妹。許並「剖白」，二○○○年支持陳水扁當選總統，是因不滿國民黨的黑金政治，並非支持台獨，甚至還批評台獨只會把台灣引向戰爭。最後肯定「反分裂國家法」讓他們踏實許多，因為不搞「台獨」，所以奇美在陸的發展就一定會更加興旺。

事後傳出，中國為逼許文龍就範，藉查帳為由，扣押多位奇美的高階台幹。許在發表感言之前，更難過到號啕大哭。

二○一二年總統大選前，兩岸議題成為馬英九、蔡英文陣營的主戰場。王雪紅在投票前的一月十三日召開記者會，以國、台語雙聲道強調，很難想像沒有九二共識的兩岸雙邊關係，並強調在九二共識之前，沒看過這麼平和的兩岸關係，被視為影響選情的關鍵因素。

2012年總統大選前 王雪紅表態挺九二共識

不過宏達電的營收、股價自此每況愈下，在二○一五年六月跌破九十二元，遭譏諷是王雪紅的九二共識。威盛的晶片組則因內藏後門程式，遭代理商求償；一度傳出北京第四級人民法院查封北京威盛大樓，但威盛予以否認。

而與蔡英文家族關係密切的海霸王集團，亦於蔡英文當選總統後的二○一六年四月、十一月多次遭到抽查、罰款。十二月五日更在媒體刊登全版廣告，強調海霸王絕非綠色台商，始終為貫徹兩岸同屬一個中國的信念並促進兩岸經濟合作發展而努力。