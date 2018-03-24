陸委會︰中國不應以政治干預台商

2018-03-24

〔記者施曉光、曾韋禎／台北報導〕台商李榮福在台灣報紙刊登半版聲明廣告，表態反台獨，澄清自己沒有支持民進黨的兩岸政策，陸委會昨發出聲明呼籲對岸不應以政治干預台商的投資經營，強調此事凸顯台商在中國大陸投資面對高度的政治風險，對照陸方所謂「惠台」措施，明顯是兩面手法。

只能透過兩岸投保協議保障台商

對於未來政府能否提供台商保障？官員無奈地說，如果台商投資權益受損，政府也只能透過效果非常有限的兩岸投保協議，因為對岸只要抽單，不給台商生意做，實在也沒有什麼辦法。

陸委會提醒台商，中國大陸近年投資環境大幅變化，宜注意各項法令變動及對台措施隱含的風險，陸委會將持續會同經濟部、海基會提供相關資訊及諮詢服務，協助台商做好避險措施與因應變局。

陸委會表示，李榮福出席今年海基會舉辦的春節聯誼活動，未發表政治性言論，卻被中國大陸部分媒體及網友刻意污名化攻擊，甚而影響其公司經營，導致他二次發表公開聲明並刊登廣告說明政治立場，凸顯台商在中國大陸投資面對高度的政治風險，對照陸方日前宣布所謂「惠台」卅一項措施，明顯是「言行不一」的兩面手法。

陸委會呼籲，台商在中國大陸投資經營應受到合法保障，陸方不應以政治干預台商的投資及經營，這種以脅迫方式要求政治表態的作法，將嚴重影響台商赴陸投資經商的權益及意願，也不符合雙方推動兩岸關係和平發展的政策立場。

立委︰中國把台商當人質在操弄

民進黨立委莊瑞雄則感嘆，這是中國把台商當人質在操弄，真是人在中國、身心皆不由己。李榮福只不過說了實話，中國就沒辦法接受，前前後後要他三度道歉，甚至自掏腰包大刊頭版廣告，讓人情何以堪？這種連實話都不能說、動不動就要被當成人質的處境，就是「惠台」的高昂成本。

民進黨立委李俊俋指出，這顯示兩岸經貿議題，從來就不是單純經濟考量，而是參雜太多政治因素。事後證明沒有那一七六班春節加班機影響不大，中國竟還能拿這個當理由，壓迫台商，這樣霸道的作法，完全無助兩岸關係。

民進黨立委鄭寶清說，當天上掉下餡餅時，就要小心地上有陷阱；中國說的讓利都是假的，全是兩手策略，只要人或產業在中國，就要隨時配合他們的政治演出。