美學者：美對台軍售方針 可能改變

2018-03-24

樂見台美關係更趨密切

〔記者涂鉅旻、彭琬馨／台北報導〕美國總統川普近期簽署「台灣旅行法」，又和中國大打「貿易戰」，讓台、中、美三方關係備受關注。史丹福大學台灣民主基金會主任祁凱立昨指出，雖然美國可能不會改變一中政策，但美台關係正發生許多微小的變化，美對台軍售方針可能會改變、互訪層級提高，他樂見台美關係更趨於密切。

時代力量立委林昶佐昨邀請祁凱立、美國華府智庫「二○四九計畫研究所」研究員易思安及淡江大學戰略研究所副教授黃介正等人，討論在中、美角力之下的台灣防衛議題。

曾任陸委會副主委及駐美代表處諮議的黃介正認為，美國認知「中國是個越來越大的競爭對手」的趨勢已漸漸形成，前美國總統歐巴馬時期，將「反恐」視為最大威脅，但川普的「國安戰略報告」則已將「強權競爭」視為挑戰。因此，我國夾在「美國隊長和中國隊長之間」，要如何妥善處理對美、對中關係，將是我國重要課題。

黃介正強調，台美合作關係非常重要，我方應將自身遭遇的挑戰，充分讓美國知道，更應聆聽盟邦意見，增進國防投資。他表示，相較於有美日安保條約保障的日本自衛隊、有聯合國盟軍指揮部的南韓，台灣只有自身軍力可自我防衛，「如不自我防衛還不聽朋友勸告，就容易帶到危險境界。」

易思安認為，川普政府改變國安戰略報告書方針，並簽署台灣旅行法，對台灣而言都是個機會，台灣應做好相關準備。

易思安稍早受訪時表示，習近平成為獨裁的領導人，證明美國過去的對中政策「是錯的」，川普政府需要檢討、調整，因應相關變化。

易思安︰川普可能願再與蔡通電

易思安並提到，新任川普政府國安顧問的波頓，可能會鼓勵川普打電話給蔡英文，川普也可能會接受，因川普非傳統政治人物。至於川蔡通電是否會激怒中國？易思安認為，從歷史發展來看，不激怒中國的方法只有「統一」，若台灣不願統一，中國就會生氣，因此美國也只能盡力維護自身利益，而「台灣旅行法」的通過，反映出美國政府認為對台政策應該開始改變。