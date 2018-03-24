賴揆︰對等尊重 才是兩岸交流鑰匙

2018-03-24

中國不要對台灣設定「達不到的前提」

〔記者鄭鴻達、曾韋禎／台北報導〕行政院長賴清德週二在立院答詢時強調，若中國關起大門而唯一的鑰匙是「九二共識」，那「在台灣是找不到這把鑰匙的」。他昨面對國民黨立委詢問什麼才是鑰匙時表示，對等尊重、求同存異，以自信展開交流，不要對台灣設定達不到的前提。

國民黨立委羅明才、許毓仁昨均在總質詢時指出，賴揆有無機會訪問中國、與中國國家主席習近平對談？

兩岸目前處於「冷和」狀態

賴揆表示，兩岸目前處於冷和狀態，這都是中國設定的條件所致。羅明才追問何為「冷和」？賴揆答覆，「冷和就是和」、「和平的和」這是引述軍事專家對此狀態之描述。

賴揆強調，打開兩岸關係的鑰匙是對等尊重、求同存異，以自信展開交流。想對台灣設定達不到的前提，是沒幫助的。兩岸現在的狀況，其實是中國設定條件，說不接受九二共識就無法進行正常交流，問題不在於我們。

對於兩岸對談，賴揆答覆，蔡英文總統曾公開期待中國能尊重台灣自由、民主、人權、法治的生活，也尊重台灣的主權事實，在這狀況下，兩岸的兩會隨時都能溝通、交流。

不過賴揆也指出，以目前的氣氛，習近平取消任期制，讓西方社會認為藉由交流讓中國政治民主、經濟自由開放是失敗的，他個人不宜表達訪問的立場。

賴揆也表明，兩岸關係不是當前行政院最重要的工作，這屬於總統職權。他是要做實事、發展貿易、壯大台灣。

針對中國對台卅一項措施，賴揆認為，中國此舉意在挽留台商，直接、間接都與美國的特別三○一條款有關。他也意有所指地說，中國與其這樣做，還不如解決地方政府或高官對台商的巧取豪奪。