台灣資安產值 2025年拚780億

2018-03-23

〔記者李欣芳／台北報導〕為推升台灣資安產業自主能量，行政院院會昨通過「資安產業發展行動計畫」，預計到二○二五年，以二階段的行動計畫，將國內資安產值由現行三八七億元提升至七八○億元以上。

行政院長賴清德表示，行政院自去年積極推動「資通安全管理法」的立法，同時也在科技發展計畫及前瞻基礎建設計畫中，挹注四年一一○億元投入資安相關工作，現階段則希望透過這項行動計畫的提出，結合我國半導體、晶片、資通訊產業優勢，並與政院正推動的五加二產業創新、新南向、留才與攬才等計畫資源做整合。