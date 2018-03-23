朱立倫訪中 首站謁中山陵

2018-03-23

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長朱立倫昨率市府團隊到中國南京、上海等地進行城市交流，昨首站到南京的中山陵謁陵。他說，第一次到南京，一定要到中山陵緬懷，表達對國父的尊重。

由於台北市、上海市的「雙城論壇」卡關，朱立倫順利出訪，外界難免聯想與北市有較勁。朱立倫表示，沒有任何比較的意義，江蘇、上海官員已多次到新北市訪問，他是禮貌性回訪，當地還有很多台商、台生，關懷他們的權益是應該的。他說，不管兩岸政治情況多麼嚴峻，民眾或城市的交流應該持續。