中正一分局長母喪 含悲維安陳抗

2018-03-23

〔記者王冠仁／台北報導〕藍天行動聯盟昨在立法院與總統府前凱達格蘭大道舉行退役上校繆德生追思活動，台北市中正一分局分局長廖材楨母喪仍戮力從公，知情員警均表感佩。

廖材楨的母親前晚過世，廖沒有請假，也沒讓上級知道，昨天依然站在街頭坐鎮指揮。

據了解，前晚九點多，廖母因急性肺炎併發敗血症病逝，廖得知噩耗趕往醫院見母親最後一面，但為了昨天的陳抗勤務，依然出勤堅守崗位。

台北市警局不少高層警官昨也到抗議現場視察，聽聞廖母過世，都感到十分驚訝也感到不捨。