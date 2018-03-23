繆德生獲頒旌忠狀 嚴德發出席公祭

2018-03-23

〔記者鄭鴻達、涂鉅旻／台北報導〕國防部長嚴德發昨率隊出席退役陸軍上校繆德生公祭，發言人陳中吉表示，部長對於年金改革進度，積極與立委溝通，盼確保現役軍人士氣及退休袍澤照顧；至於總統蔡英文頒發給繆德生的「旌忠狀」寫有「積勞病故」，陳中吉表示是按照規定的表達方式，實際上還是以繆曾獲的勳獎為主。

寫「積勞病故」 軍方稱依規定

繆德生二月廿七日於年改抗爭中，因攀爬立法院外牆不慎摔落，傷重不治，家屬昨在台北市立第一殯儀館舉行公祭，國防部長嚴德發率領參謀本部、軍政部門及各司令部等代表，前往表達哀悼之意。

媒體詢問頒發旌忠狀事宜，陳中吉說，按照規定，服役期間曾獲勳獎之退役軍人都可申請，尊重家屬意願，並由後備指揮部頒發，表彰繆德生服役期間保家衛國；至於寫有「積勞病故」，陳強調字詞是依照規定、依法行政。

對於繆德生於抗爭中摔傷逝世，國防部表示，依據「國軍現役及退伍除役官兵因病或意外亡故申請葬厝及旌忠狀作業規定」，國軍官兵退伍除役後因病或意外亡故，生前曾受政府頒給勳、獎章者，得申請頒給旌忠狀，因此受理繆德生遺屬申辦旌忠狀。經查，繆上校服役期間曾獲頒「一星忠勤勳章」等勳、獎章，符合核頒要件，國防部依法行政核頒旌忠狀乙幀，敘明「生前曾獲頒勳、獎章」，表彰其生前軍旅服役期間之貢獻。

國民黨主席吳敦義出席公祭後受訪表示，對在職軍公教警消要多鼓勵，也應維持軍公教警消退休後的尊嚴、溫飽與安定，一定要照憲法及過去的法律去做，盼政府可再重新檢討年改政策。