悼念繆德生》統促黨持五星旗 反軍改拉扯爆衝突

2018-03-23

〔記者涂鉅旻、鄭鴻達、王冠仁／台北報導〕為抗議軍人年金改革，並追思日前過世的退役上校繆德生，四、五百名「藍天行動聯盟」等泛藍、反軍改團體成員昨赴立法院、凱達格蘭大道集結抗議，現場狀況不斷，先是反軍改團體不滿「中華統一促進黨」成員帶太多五星旗，雙方爆發衝突，最後因流動廁所、舞台車、帳篷等物資無法運抵凱道，抗議人數不斷減少，抗議行動在昨傍晚草草落幕。

群眾數度推擠警方 攻擊媒體

繆德生在二月廿七日的反年改行動中，攀爬立法院大樓外牆卻不慎墜樓，送醫不治，昨天公祭。藍天行動聯盟、南台灣抗暴聯盟、統一促進黨等七十餘個大小泛藍、反年改及統派團體，昨號召四、五百名民眾群聚於立法院外，為繆招魂、哀悼。

統促黨主席「白狼」張安樂與次子張瑋、前台北市議員璩美鳳等人昨日中午抵達立法院外，率領上百名手持五星旗的群眾加入陳抗行動。不過，一名泛藍的反年改民眾疑不滿統促黨人士持太多五星旗，雙方爆發口角、肢體衝突，所幸警方強力介入，平息爭端。

張安樂登上指揮車解釋，「中華民國國旗未被拆除、國號得以保留，都是因有五星旗的存在，兩面旗幟都是代表中國」。抗議民眾手持五星旗抗議時，還高歌「中華民國頌」。

陳抗民眾昨日下午手持菊花繞行立法院後，隨即轉往凱達格蘭大道繼續抗議，警方派出上百名警力維持秩序，並在總統府前架設拒馬、蛇籠，部署重兵維安。陳抗群眾抵達凱道後，試圖突破警方部署在公園路的防線，多次和警方爆發推擠衝突，還有群眾攻擊在場媒體，但都被警方強力介入、隔離。

陳抗團體原欲夜宿凱道，因未申請路權，警方二度舉牌警告，群眾也數度向警方叫囂、撒冥紙。下午五點廿分左右，藍天行動聯盟主席宣佈，由於警方不讓帳篷、流動廁所、舞台進入凱道，因此「很沈痛地宣布」昨日行動結束。

警方說，此次約有八百人到場抗議，警方動員六百人進行維安，將根據蒐證畫面，追查群眾是否有故意推擠警察、朝警方丟擲物品等脫序行為並究責。