國民黨三基金會九千萬存款 黨產會調查

2018-03-23

29日召開第二次聽證會

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對財團法人民族基金會、民權基金會、國家發展基金會是否為國民黨的附隨組織，行政院黨產會將在三月廿九日召開第二次聽證會，黨產會發言人施錦芳昨日表示，三個基金會為黨營事業欣裕台公司捐助成立，未來若認定為不當黨產，基金會名下共九千萬元財產將收歸國有。

黨產會最新調查報告出爐，本次聽證會列二大爭點，將聚焦在三基金會是否為國民黨實質控制人事、財務或業務經營的附隨組織？由欣裕台公司各出資三千萬元，資金是否屬於不當取得財產？是否應命三個基金會將捐助成立的資金及孳息移轉為國有？

黨產會指出，新北市長朱立倫在擔任國民黨主席任內，黨營事業欣裕台在二○一五年捐助成立民族等三基金會，做為國民黨的「小金庫」；而欣裕台已在二○一六年十一月被認定為附隨組織，且國民黨所持有的欣裕台全部股權，已命移轉國有。

為釐清三個基金會相關案情，黨產會去年一月及三月曾發函請朱立倫協助調查無下文，今年二月九日再度函請朱立倫配合，朱請律師在三月七日回函，表示「因市政繁忙，暫無暇與黨產會碰面。」

另外，黨產會在三月廿日約談行管會黨工李明真製作筆錄，李女表示她辦理三個基金會出納業務，從三基金會各自銀行帳戶提領兼職費、董事出席費。施錦芳指出，三個基金會董監事幾為國民黨職員，財務看來也受國民黨中央控制，後續疑點將在聽證會進一步釐清。