實勘國民黨美金公債 黨產會：疑點重重

2018-03-23

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕中國國民黨欲以美金債券抵繳八．六億元追徵價金，去年遭行政執行署認為「形同廢紙」駁回後，替國民黨負責保管美金債券的中國信託銀行，主動向黨產會申請要歸還國民黨，黨產會昨日派員前往銀行調查，赫見這一批由官方發行美金公債，國民黨持有比例竟高達九十七％。

黨產會委員連立堅、楊偉中、李福鐘三人和一名精通古典金融史的債券專家，昨日與中央銀行、財政部國庫署官員進入中國信託銀行信託部調查。

應是銀錢業者認購 為何變國民黨持有

財政部國庫署官員向黨產會表明，根據「兩岸人民關係條例」，民國卅八年以前在中國發行尚未清償的外幣債券，及民國卅八年黃金短期公債等，「國家統一前，不予處理」。

黨產會委員指出，國民黨擁有的是民國卅六年發行的第二期美金公債，當年官方原要發行五千萬元，實際僅發行二千九百萬元，扣除央行「中籤回收」的四百多萬元債券，國民黨持有高達二千五百萬元，有高達九十七％都被國民黨持有，比例高得嚇人。

據了解，國民黨所持有美金債券過去向來晦暗不明，曾有學者懷疑這一批是未發行的美金公債，但黨產會與專家實地調查發現，債券上確實有印花，已排除是沒發行的債券。

委員提出二大質疑，一是戰亂年代美金債券比一般債券較抗通膨，但當年國民政府信用低、民眾認購不高，當年政府發行後，會用攤派請銀錢業者認購，原應該要在銀行業者手中的美金債券，為何會在國民黨手中？

其次，當年外匯存底根本沒有二千九百萬元，當時的國民黨怎麼可能掏出二千九百萬元買黃金債券？此外，這批債券曾被中央銀行認可，能做為銀錢業者在央行的準備金，屬於銀錢業者所有機率很高，國民黨如何能持有高達九十七％？

「有查到不尋常的跡象！」黨產會委員透露，依常理判斷，這批美金公債數量不小，公債流水號應該絕大部分連號，但實際到場調查，這批公債流水號居然有三萬個斷點，仍有太多疑點待進一步調查。

國民黨抱怨：翻券像點鈔 不尊重文物

國民黨行管會副主委李福軒則抱怨，黨產會過去曾說這批債券無效，不知為何還要清查，這次現場調查作法粗糙，他是收到中國信託的知會才到場；而且這批債券「就算現在無效，也是歷史文物」，黨產會人員竟拿來像點鈔票一樣翻閱，造成印花脫落，「根本不尊重歷史文物」。