景氣不等人 賴：爭取加入CPTPP

2018-03-23

福島食品綁CPTPP？ 外交部：一定堅守防線

〔記者吳俊鋒、呂伊萱／綜合報導〕行政院長賴清德昨天在自動化機械暨智慧製造展開幕致詞時強調，全球競爭持續中，景氣也不等人，正全力爭取加入「跨太平洋夥伴包容與全面進展協定（ＣＰＴＰＰ）」的準備，讓國內企業在世界更有空間與機會。

立法院外交國防委員會昨天則就我國加入ＣＰＴＰＰ一事通過提案，要求外交部與日本談判時，不應以放寬、改變目前日本福島五縣市食品進口，作為交換日本支持我國加入ＣＰＴＰＰ的籌碼。外交部長吳釗燮表示，一定堅守防線，不會接受交換條件。

民進黨立委王定宇、國民黨立委呂玉玲、李彥秀等人質詢時關切我國希望參加ＣＰＴＰＰ的進度，吳釗燮解釋，目前各國正在進行國內程序，至少需要半年才會生效，之後才會進入第二輪談判階段，台灣、日本與墨西哥等國家也表達爭取納入第二輪談判。

呂玉玲質詢時質疑外交部，會否讓食品解禁議題與參與ＣＰＴＰＰ「被綁架」？吳釗燮說，我方絕不會被綁架，也不接受交換條件，因國人健康是沒辦法踰越的防線，若要開放任何食品，不論是面對日本或美國，「一定堅守防線」。

自動化機械暨智慧製造展昨起在台南舉行，賴清德致詞時，闡述行政院對排除「五缺」等投資障礙的努力，也在招商專案會議後，提出具體可行的對策，籲請工商業界支持。

賴清德說，台灣去年經濟成長已經有二．八四％，世界各個預測機構都認為景氣會更好，「我們要對自己有信心」。

賴揆指出，到目前為止，已鬆綁兩百五十項法令，讓企業在競爭上更彈性、機動，展現政府推動經濟的決心；另外也積極利用ＷＴＯ、ＡＰＥＣ等區域經濟的舞台，全力開拓國際發展空間；政府正盤點還有多少法令應該鬆綁，為爭取加入ＣＰＴＰＰ區域經濟做好準備措施，讓台商在世界更有競爭的空間與機會。