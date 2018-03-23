日華懇挺台參與ＷＨＡ

2018-03-23

〔駐日特派員林翠儀／東京廿二日報導〕由日本三百多位跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」（簡稱日華懇）今天在東京舉行總會，眾議員古屋圭司就任會長，將「支持台灣以觀察員身分參加ＷＨＡ」決議文，交給駐日副代表張仁久，表達支持台灣參加世界衛生大會（ＷＨＡ）立場。

今年日華懇世代交替，前會長平沼赳夫卸任後由古屋圭司接任，古屋接任後的首件工作就是捐贈花蓮賑災善款，今天藉總會的召開正式就任會長，一上台馬上表態支持台灣加入ＷＨＡ。

去年台灣參加ＷＨＡ受阻，日華懇率先發聲明力挺台灣以觀察員身分參加ＷＨＡ，張仁久致詞時表達最深的謝意。

決議文中指出，台灣是日本的老朋友，從二○○九年起連續八年以觀察員身分參加ＷＨＡ，身為全球防疫網絡的一員不斷積極貢獻。台灣若無法參加ＷＨＡ將造成防疫缺口，日本不得不寄予強烈關切。

日華懇與日本首相安倍晉三關係密切，也是台日國會外交最重要的管道，平時熱心推動台日關係，並致力解決雙方各項課題，古屋圭司曾任第二次安倍內閣的國家公安委員會委員長兼內閣府特命擔當相。二○一六年一月蔡英文當選總統後曾以安倍晉三特使身分訪問台灣，與蔡英文見面，當年同時高調率團來台參加總統就職典禮及雙十國慶。