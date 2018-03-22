民進黨新北市長人選 余天︰蘇、游是強棒

2018-03-22

〔記者楊淳卉、彭琬馨、翁聿煌／綜合報導〕民進黨新北市長人選還未出爐，據轉述，民進黨新北市黨部主委余天昨於中常會表示，盼新北市長提名人選儘快提出，「否則新北議員們初選卻是找我來帶，沒有一個母雞」。民進黨秘書長洪耀福回應，新北市長人選在四月中、下旬就會出爐，黨主席蔡英文則開玩笑對余天說，在人選出爐前，請他「權充當母雞」。

民進黨在新北將採徵召，黨內目前有立委吳秉叡等人爭取提名。但對於國民黨可能對手、前新北市副市長侯友宜的高人氣，黨內有盼前行政院長蘇貞昌、游錫堃等老將出馬應戰的呼聲。

再披戰袍「游態度有軟化」

多名民進黨新北市議員日前連署，盼游錫堃出戰新北，引發聯想。余天昨於中常會前受訪說，如果黨內要「強棒」，就是蘇、游兩人，「其他沒有人了。」

余天說，游錫堃過著退休的日子，還有空閒騎腳踏車，如果現在有人需要游，游當然有意願出來，「但中央總是要有動作」。他先前和游提過此事，游說要讓給年輕人，還說「上屆選都沒資源，選得很累」，但日前新北議員連署請游出馬，他再詢問游，游回「「哎呀！那怎麼辦呢」，他認為「游的態度有軟化。」

原有意角逐新北市長的英系立委羅致政昨晚也表示，如果游錫堃願意再次征戰新北，他絕對毫無保留支持，全心全力輔選。意指若黨徵召游，就會退選。

吳秉叡昨受訪則指出，可以理解余天的個人焦慮，但黨中央有其選舉規劃，尊重主委意見，一切依照黨的制度進行。

余天指出，新北市基層都很急，盼提早決定新北市長人選，看要徵召誰，新北黨部也可先去了解個人意願。

民進黨新北市議員黨內初選民調將從三月二十六日起舉行。余天昨陪同現任市議員林秀惠到市場掃街時也表示，國民黨新北市長人選將於四月六日公布，民進黨最慢應在四月中旬或四月底前確定人選，因新北市的綠營基層及民代都很焦慮，希望趕快找到「強而有力的母雞」，帶領市議員參選人造勢。