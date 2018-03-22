《選情分析》賴峰偉面臨在野分裂 陳光復固綠營基本盤

2018-03-22

記者劉禹慶／特稿

澎湖百里侯大戰，在藍營確定提名前縣長賴峰偉回鍋參選後，藍綠兩陣營人選布局底定，但當下澎湖在野陣營可謂群雄並起的爭霸局面，目前局勢發展可能是多搶一，這對現任的陳光復較為有利，在野陣營的整合牽動選情。

賴峰偉確定代表國民黨出征後，也重演二○○一年賴陳對決，只是角色互換，當年是陳光復挑戰尋求連任的賴峰偉，陳光復失利，但他從此在澎湖蹲點十四年，苦心經營才在本屆終於圓夢，此次再度對決，雙方不約而同的互打政績牌，爭取民眾支持，但因藍綠在澎湖各有基本盤，差距不大，所以同陣營候選人數的多寡，成為左右勝負的重要關鍵。

目前澎湖在野陣營可謂群雄爭霸，除了賴峰偉獲國民黨提名，澎科大教授吳政隆二十四日將成立競選總部、前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發也宣布參選到底，還有旅外企業家陳大松、科技大老許明仁也表態參選，另外，馬公市長葉竹林的態度也值得觀察，在眾人搶分在野陣營票源下，多搶一局面對現任者有利。

至於綠營陳光復，現任是優勢也有包袱，雖然掌控行政資源，廣為宣傳縣府社會福利增加、負債減少，獲得全國評比第一的榮耀，卻難獲得民眾共鳴，其實說穿了就是行政團隊效率不佳，讓民眾無感，才會導致民調低落。但在野陣營誤以為軟柿子好打，出現群雄並起的局面，卻忽略了澎湖藍綠比接近一比一，在多人參選下，陳只要固守綠營基本盤就有勝算。

由於賴峰偉在澎湖執政時民調名列前茅，因此主打「卓越領航、重返榮耀」，希望喚起民眾昔日認同感，並反映在選票上，但面對在野陣營的分裂，加上回鍋參選因藍營沒人才的說法發酵，恐將面臨苦戰；至於受到執政團隊績效不佳拖累的陳光復，尋求連任之路也並非坦途，應整頓團隊爭取加分，若再有負分表現，勢必將影響選情。