國民黨澎湖提名賴峰偉 再戰陳光復

2018-03-22

〔記者施曉光、劉禹慶／綜合報導〕國民黨中常會昨通過提名前澎湖縣長賴峰偉回鍋參選縣長，確定與民進黨籍縣長陳光復一戰，將是十七年後的兩人再對決。

黨內人士指出，賴峰偉是藍營幾位表態參選人中，民調支持度最高的一位，同時考量賴的黨性很好，未曾違紀參選，加上他曾擊敗陳光復，主政澎湖縣八年的政績，可與陳光復的施政現況做對比。

基本盤藍大於綠的澎湖縣，軍公教比例高達四成，藍營內部評估，在民進黨政府推動年金改革的影響下，選票可望有效催出，因此是藍營頗看好有機會奪回執政權的選區。

國民黨在一月底原本敲定賴峰偉的提名案，但由於澎湖地方派系反彈，加上前無盟立委林炳坤揚言參選，使得提名時程被迫延後，日前經黨主席吳敦義、前立法院長王金平介入溝通協調後，才化解阻力。

賴峰偉表示，獲得提名才是責任的開始，將積極整合在野勢力，呼籲有意參選的在野選將都能團結，集中選票共同為縣政努力。他並舉其任內有五星級縣長美譽的政績，喊出「卓越領航、重返榮耀」口號，已展開基層走動、了解民瘼的行程，陸續推出改善海洋生態、促進觀光發展等政策，盼喚起民眾對其執政時的榮譽感。

陳光復則說，三年多來，努力讓澎湖有顯著進步，包括觀光人次破百萬、人口回流、公司行號增加，社會福利比過去多更多，這些成果不但沒增加縣庫負債，還因減債有成獲得全國評比第一，縣府團隊會按既定計畫，持續地推動縣政，用成果爭取民眾認同。