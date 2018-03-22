解基層軍官荒 招募長中短三役期補洞

2018-03-22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為增進青年從軍誘因，拋出讓理工學院畢業生可領國立交通大學文憑的構想。事實上，在少子化、青年從軍意願不高等因素影響，國軍基層軍官缺額嚴重，去年上半年編現僅五十四％，因此，國防部盼「三管齊下」，除以服役十年的軍官正期班為骨幹，另也拋出服役五年的ROTC（大學儲備軍官訓練團）、服役一年的預備軍官作為輔助，盼明年可達基層軍官編現八成目標。

盼明年達編現八成目標

根據國防部資料顯示，國軍去年上半年中、少尉基層軍官編現偏低，約僅五十四％。根據國防部送立法院的軍事教育體系、招生與未來發展專案報告內容顯示，國軍現階段將透過「長、中、短」三種役期的招募管道補充缺員。

國防部報告顯示，須服役十年的軍官正期班，為國軍招募長役期主要管道，今年預期招募一七○四人。中役期則以服役五年的ROTC軍官，另搭配去年度開始實施的士官轉任軍官，軍方並未設定明確的招募門檻。短役期的補充管道，為今年上路、服役一年的志願役預備軍官班成員，第一梯招募人數約四百人，盼紓解編制龐大的陸軍基層軍官荒。

官員透露，近幾年ROTC招募成效相當不錯，為使更多青年投入軍旅行列，國軍近年除增加合作大專院校數量，亦適度放寬ROTC條件，除取消國、英文測驗，今年度第二梯ROTC報考人年齡，也自現行的十八至廿四歲，放寬為十八至廿六歲。但報名飛行官科者仍維持廿四歲。

官員表示，國防部端出多種措施，目的就是要讓國軍基層缺員數，質量並進地補足，軍方也期盼在明年下半年以前，達成基層軍官編現八成的目標。