政府投入百億 助資安產業發展

2018-03-22

行政院會今將通過行動計畫

〔記者李欣芳／台北報導〕中國網軍近年來不斷發動對台灣各機關資安系統的攻擊，政府視資安為國安，除推動資安法制化外，也積極協助民間發展台灣資安產業。行政院院會今天將通過「資安產業發展行動計畫」，資深官員昨透露，政院將協助台灣資安產業打國際盃，協助提升資安產業的技術水準，使台灣資安產業在國際上有競爭力。

政院官員說，今天將向行政院長賴清德提報兩階段行動方案的目標，其中第一階段是要在二○二○年前的三年內，提升台灣資安產業的整體產值，政府已從二○一七年到二○二○年投入逾百億元，協助資安產業發展。

提升台灣業者國際競爭力

官員透露，行政院資通安全處提報的「資安產業發展行動計畫」，將有別於過去政府補助業者的方式，而是政府機關有強化資安的需求，找民間業者一起來參與、解決，共同把資安產業的市場做大。希望在首階段二○二○年前，具體提升台灣資安產業的整體產值，同時提升台灣資安相關產品的競爭力。

資深官員說，行政院推動的「資安產業發展行動計畫」，盼能讓台灣民間資安產業獲利，並且提升技術水準，台灣資安產業若能進一步茁壯，台灣整體的資安也將獲得強化，事實上，台灣已有資安新創產業被買走，台灣資安產業未來在國際上應該是具有競爭力的。

蔡英文總統在今年一月視察中華電信公司的「網路資安監控應變中心」時致詞指出，資安本身更是下一個世代最重要的產業，只要有數位內容和資料庫的地方，就是資安產業的商機所在。蔡總統當時並強調，「這條路我們是一定要走的，它不僅是產業的發展，更是國家安全核心所在」。