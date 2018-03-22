獲邀WHA機率低 衛福部長：這時更要前往

2018-03-22

〔記者林惠琴、鍾麗華／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將於五月廿一日在瑞士日內瓦召開年會，今年台灣能否收到邀請函再度受到關注，衛福部長陳時中昨列席立法院社福及衛環委員會時表示，中國打壓加劇，收到WHA邀請函的機會不大，但「這時候更是要前往」，向世界傳達台灣的聲音。

陳時中指出，這次的情況很險峻，拿到WHA邀請函的機會不大，但不會輕言放棄，持續透過各方面管道爭取中，一定會努力到最後一刻。

陳時中：向世界傳達台灣聲音

陳時中提及，中國提出「一中原則」已經很久，長期以來，都是這樣的調性，只是現在封殺、封鎖力道更強，我方將會依照既定步調努力突破。

陳時中說，若未收到邀請函，也一定如期前往，尤其「這時候更是要前往」，向世界傳達台灣的聲音，堅持台灣需要參與WHA，WHA也需要台灣參與。

針對台灣醫學生聯合會去年十二月接獲世界醫學生聯盟（IFMSA）通知，因世界衛生組織（WHO）要求，必須在官網將其所屬國籍由「Taiwan（台灣）」改為「Taiwan,China（中國台灣）」，陳時中認為，WHO的做法非常不適宜，且WHO今年要推動全面健康覆蓋率，卻用政治力量打壓健康組織，這是不對的，將會持續抗議。

陸委會也表示，中國大陸持續對台進行外交打壓，已威脅台海及區域和平穩定，嚴重傷害台灣人民感情，呼籲中國大陸要嚴肅省思，一再無視台灣人民參與國際社會的權益，只會使兩岸關係漸行漸遠，不利兩岸雙方良性互動。