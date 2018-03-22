新任檢察總長 內定江惠民

2018-03-22

顏大和五月八日任期屆滿

〔記者楊國文、楊政郡／台北報導〕檢察總長顏大和將於五月八日任滿，法務部長邱太三等各界推薦優秀接任人選，權威消息指出，總統蔡英文已內定由現任台中高分檢檢察長江惠民出線，近日將完成提名，咨文將送交立法院行使同意權。

總統近日提名送立院行使同意權

江惠民能力備受法界肯定，學、經歷均優。江是台大法律系畢業、法訓所（司法官學院前身）第十八期結業，曾任士林、台中、高雄地檢署檢察長、法務部檢察司長、常務次長等要職，資歷相當完整。

檢察官協會日前舉辦檢察總長推薦票選活動，前五高票包括高檢署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長江惠民、法務部常務次長張斗輝、新北地檢署檢察長朱兆民、司法官學院院長蔡碧玉。王添盛雖然是法訓所第十四期結業，是其他四人的「學長」，但美中不足之處是王已六十八歲，法界當時就看好江惠民可能是顏大和繼任人選。

檢協票選 江前5高票之一

法務部長邱太三、政務委員羅秉成和朝野各界都向蔡英文總統建議新檢察總長人選，邱太三昨證實上週已向蔡總統提出三名建議人選供參考，據悉，其中一人就是江惠民。

江低調：人事由高層決定

顏大和的遺缺雖已內定由江惠民接任，但由於總統府尚未正式公布提名人選，江昨受訪仍相當低調，指檢察總長人事是由高層決定，至於高層是否詢問其意願，他沒有直接回答。

檢察高層指出，江惠民四年前曾和高檢署檢察長一職擦肩而過，而江惠民擔任台中高分檢檢察長以來，台中高分檢可說屢有新氣象、新作為，以往二審檢察署被稱為閒缺，但最近三年來台中高分檢的各項表現，沒人敢再說是閒缺。