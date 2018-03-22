「九二共識」有爭議…陳明通：憲法、兩岸條例才是鑰匙

2018-03-22

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長賴清德前天在立院就兩岸議題答詢稱，如果中國把大門關起來，唯一的鑰匙就是九二共識，那麼在台灣是找不到這把鑰匙的。陸委會主委陳明通昨在立法院內政委員會答詢表示，「九二共識」的名詞與內容有爭議，找有爭議的名詞做為基礎不能解決問題，「這社會還要為這個名詞糾纏那麼久嗎？」「中華民國憲法和兩岸條例才是鑰匙」。

兩岸心結沒解 會有敵意螺旋循環

陳明通答覆國民黨立委鄭天財質詢時表示，九二共識的內容在台灣社會有爭議，所以該跳脫名詞的爭議，尊重九二香港會談的精神，以中華民國憲法、兩岸人民關係條例來處理兩岸事務，他強調，政府是回歸最有約束力的法律做為兩岸互動基礎。

陳明通說，我們是維持一個「奈許動態均衡」，提出「兩岸守恆論」，維持均衡；「九二這件事情」是陸委會前主委蘇起創的名詞，這名詞有很多爭議，但國民黨立場就是「一中各表」，他尊重國民黨的主張。

鄭天財反駁，據立院公報，蔡總統擔任陸委會主委時，在立院回答立委陳超明時提到，我們的立場是各自表述一個中國，所以「一中各表」並非是國民黨發明的。

陳明通則說，「這事情已經很久了，這個名詞也引起很多爭議」，但民進黨處理兩岸關係就是用中華民國憲法及兩岸人民關係條例，有法律約束的法律基礎，比起一個還有爭議的名詞更能讓社會安定，找爭議的名詞做為基礎，不能解決問題。

陳明通指出，九二共識的爭議已經太久，所以前海基會董事長辜振甫才講過是不是可以講「諒解」或其他名詞，「這社會還要為這個名詞糾纏那麼久嗎？」

陳明通強調，兩岸之間心結沒有解，就會有敵意螺旋循環，所以心結要先解開，將心比心，換位思考，兩岸很多技術問題都不是問題，是心結的問題。

此外，立委連番追問陳前日提及的「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」，也有立委批陳明通是人格分裂，陳則說，他是謹守分際，角色分工，不能將陳教授等同陳主委。

陳明通也在立委提問對於美國通過台灣旅行法時提到，從賽局理論來說，這是新回合的互動，美中台三角關係「你出一招人家也會出一招」，相信最後還會走到一個新的奈許均衡點。