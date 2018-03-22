習近平取消任期制 蔡總統：民主是台灣優勢

2018-03-22

召開國安首長會議 未來將定期舉行

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨召集行政院長賴清德及國安相關首長討論近期區域情勢，總統表示，兩岸及區域局勢的變化，以及國際經貿情勢的發展，均將使台灣面對更多、更複雜的挑戰。至於中國領導人習近平取消國家主席任期制，總統認為，民主對台灣而言，不僅是一種生活方式，也是台灣立足國際的優勢。

國際情勢變遷 台灣面臨挑戰

總統是在昨上午七點半召開早餐會，分別就「中國大陸兩會後政治動向與相關影響」、「美中經貿衝突」及「南北韓最新情勢」等議題聽取國安相關首長報告，會中也聽取中國航艦途經台灣海峽的最新安全情資。

總統表示，面對中國大陸兩會後兩岸及區域局勢的可能變化，以及近期國際經貿情勢的發展，台灣將面對更多、更複雜的挑戰。這些挑戰不僅在於政治和軍事層面，包括區域關係與國際經貿也會受到影響，所以相關的情勢發展，需要有更精密的掌握，隨時檢視國家整體策略。總統同時要求國安會做好觀察、情蒐及研判工作，強化應變機制，並提出策略建議。

鑒於近期國際局勢快速變遷，總統也指示將定期召開國安首長會議。

平等互惠 兩岸健全發展之鑰

針對台海情勢，總統認為，「自由民主是台灣的生存之道，平等互惠才是兩岸健全發展之鑰。」有關中國修憲廢除國家主席連任限制，總統認為，國際間對此事的討論，凸顯了國際社會對民主價值的重視，民主對台灣而言，不僅是一種生活方式，也是國家多元發展的土壤，這就是台灣立足國際的優勢。

對於川普總統簽署「台灣旅行法」，總統接見「美東南台灣同鄉會回國致敬團」時也說，該法案讓台灣的各層級官員可造訪美國，提升台灣的地位，也是台灣自信心的重要支撐點。