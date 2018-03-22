人物特寫》台灣女婿黃之瀚 對中立場強硬

2018-03-22

駐美特派員曹郁芬／特稿

美國國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）廿日至廿二日訪問台灣，國務院東亞局發言人崔．葛瑞絲說，黃之瀚此次訪問將再次確認美國長期以來的對台政策與支持。

黃之瀚訪台不僅代表美台關係的強化，背後更是一個華裔第二代在美國政壇竄起的故事。黃之瀚的父母從廣東移居到香港，再輾轉移民到美國，因此他通曉粵語。

不過黃之瀚和台灣還有一層更親密的關係，他的妻子是旅美台僑的第二代，黃可說是台灣女婿。他對中俄都保持警戒之心，認為這兩個國家俱是美國的競爭對手，被視為鷹派立場。

黃之瀚訪台之行的一個重要節目是在台北美國商會謝年飯致詞。美國商會會長章錦華（Albert Chang）是黃之瀚在哈佛法學院的同學，也是邀他訪台的重要推手。章錦華的父母是來自台灣的移民，他和黃之瀚同樣有著漂亮的學經歷，未來在政壇也有潛力。

哈佛幫還有一位做為共和黨總統候選人羅尼競選大將，曾任美國有線電視網評論員的陳仁宜（Lanhee Chen）。說台語也通的陳仁宜和黃之瀚二○一二年搭檔成為羅尼的競選團隊核心，對政策影響舉足輕重，年輕氣盛，受到媒體極大關注。陳仁宜一直在為參選鋪路，等待時機再起。

加州柏克萊大學畢業，目前在智庫「全球台灣研究中心」擔任研究員的安大維（David Ann）也是台裔，在台灣擔任傅爾布萊特學者做研究時，結識了現任妻子變成台灣女婿。他於二○○九年至二○一四年在美國國務院處理政軍事務。正在攻讀博士學位的安大維不排除重返政府或從政。

除了這些政治新星，台裔第二代的女性也在華府嶄露頭角。曾經擔任美國國家亞洲研究局政治與安全事務資深主任的馬翊庭、二○四九計劃室副主任柏家珈都是華府研討會上常見的明星。

華裔從政並不是創舉，例如台灣人熟悉的美國交通部長趙小蘭和美國在台協會台北辦事處長梅健華。但是黃之瀚的來訪，代表一個學經歷出色、母語流利的新世代的開始。