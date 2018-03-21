未經修憲 省府只能「凍」不能「廢」

2018-03-21

〔記者彭琬馨／台北報導〕前身為台灣省行政長官公署的台灣省政府，原本首長為官派，期間一度改為民選「省長」，而後又因實施精省轉為兼任、代理職。由於台灣省政府的功能業務早已移交中央或地方政府，凍省後，朝野立委多半支持不再編列相關預算，但因「廢省」需經修憲，目前仍無法完全廢除。

行政院長賴清德昨在立法院答詢時表示，行政院規劃明年度將台灣省政府的預算歸零，廢省議題再度浮上檯面。

台灣省行政長官公署一九四五年設立，一九四七年二二八事件後，更名為台灣省政府，早年的「台灣省政府主席」為官派，一九九四年至一九九八年曾因民選更名為「台灣省省長」，宋楚瑜即為第一任、也是末代省長，往後台灣省最高長官因精省再改為省主席，現由政委吳澤成兼任。

宋是唯一民選省長

一九九七年國民大會將台灣省虛級化，立法院並於隔年三讀通過「臺灣省政府功能業務與組織調整暫行條例」，將相關功能業務轉由各中央、地方政府代理；雖然凍省至今已將近二十年，立法院內政委員會去年審查台灣省政府、台灣省諮議會、福建省政府預算時卻仍發現，三個已虛級化的單位，今年度預算仍編列上億元，引發朝野立委痛批。

由於廢省需經修憲才能執行，時代力量先前曾提出修憲廢省的提案，認為國會應啟動修憲工程，廢除台灣省政府、省諮議會與福建省政府等三個虛級化機關，才能一勞永逸。