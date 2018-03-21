賴揆：規劃台灣省府明年零預算

2018-03-21

福建省政府、台灣省諮議會 降低預算編列

〔記者林良昇、羅添斌／台北報導〕行政院長賴清德昨在立法院答詢時表示，台灣省政府的名稱寫在憲法，行政院無能力取消，但已朝台灣省政府明年度「零預算」的方向規劃，希望籌編明年的省政府預算是「空的」，福建省政府、台灣省諮議會則降低預算編列。台灣省政府主席吳澤成受訪表示，跨部會的協調會已針對省府「去任務化」進行處理，未來人員將隨業務移撥到各單位。

吳澤成：省府將「去任務化」

台灣省政府今年度法定預算（歲出）共一億一千八百零九萬餘元，其中人事費用高達七千九百四十一萬餘元，佔歲出總額的六十七．二％，立委去年審查省府預算時批評，都已經凍省那麼多年了，省府一年竟還編一億多元預算，要求政府要徹底解決。

時代力量立委林昶佐昨在總質詢指出，我國現在還有「台灣省政府」正常嗎？賴揆答詢時坦言，有「台灣省政府」是不正常的，但是這項名稱寫在憲法中，政院並沒有能力取消，不過政院規劃明年度台灣省政府的預算是「空的」。

林昶佐說，政府目前還有二、三億元預算花在「省政府」上，但其業務沒有一項是其他政府部門無法做到的，「花得很冤枉」，希望除了台灣省政府，政院也不要編列福建省政府、台灣省諮議會的預算。

賴揆表示，目前台灣省政府是以不編預算的方向進行，但行政院在金門、馬祖還有服務中心，真正有需要的，會留下來，如果只是辦無意義的活動，預算就會取消；福建省政府、台灣省諮議會還無法達到明年度零預算，但預算會減少。

賴揆強調，憲法除了保障人民權利也規定政府體制，台灣的憲法若能做一番改革，符合台灣民意，對國家、人民的團結也有幫助。

民進黨立委李俊俋受訪表示，他贊成預算歸零，但終極解決辦法還是修憲將其廢除；兼任台灣省政府主席的行政院政務委員吳澤成表示，行政院已針對省府的「去任務化」進行處理，開過跨部會的協調，將省府現有的任務移撥給相關單位，人員自然也會隨同任務的移撥移轉出去。

他表示，省府目前包括職員及工友在內，約有六十餘人，將相關任務移轉給各部會單位後，估計到年底人員將降為十人左右。

吳澤成表示，台灣省政府明年度將不再編列單獨的機關預算，屆時省府所餘約十人的人事費用，以及管理廳舍等必要事務等經費，數額已經不多，將會由行政院直接吸納編列。