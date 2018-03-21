調查檢察官諷扁劇 陳師孟詢問扁

2018-03-21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕監委陳師孟調查檢察官編導舞台劇諷刺前總統陳水扁案，昨天下午陳師孟南下高雄詢問阿扁。陳師孟希望參與這齣舞台劇的人員，能自我反省，向阿扁表達歉意，若不致歉，應會懲處。

二○○九年司法節慶祝大會，檢察官編導舞台劇諷扁，監委陳師孟上任後，申請調查相關機關有無行政違失責任。

陳師孟昨由三位調查官陪同南下高雄扁宅，詢問扁相關問題。陳師孟強調，目的不是要懲罰或彈劾什麼人，是讓司法官有多點人權方面觀念，特別是對被剝奪自由的人，應有同情心或同理心。