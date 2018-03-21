被要求改國籍 台灣醫學生會拒接受

2018-03-21

〔記者林惠琴、吳亮儀、呂伊萱／台北報導〕中國處處不放過打壓台灣的機會，台灣醫學生聯合會去年底接獲世界醫學生聯盟（IFMSA）通知，因世界衛生組織（WHO）要求，必須在官網將其所屬國籍由「Taiwan」改為「Taiwan,China」，台灣醫學生聯合會表達無法接受，將持續爭取；衛福部昨也發聲力挺，將努力協助恢復「Taiwan」國籍。

台灣醫學生聯合會聲明指出，第一時間已與世界醫學生聯盟理事會提出交涉，明確表達無法接受國籍更改的立場，也提供可參考其他非政府組織的多種替代解決方案，但均不被採納，進而在今年三月世界醫學生大會上針對兩事項提案，包括「確保該會現在及未來於世界醫學生聯盟之會籍、會員狀態及會員權利不受外部因素而有影響」、「委任國際監事會針對世界醫學生聯盟章程中有關台灣會籍以及國籍稱呼相關規範是否互有衝突，並要求研究其他國際組織的作法以供後續商討」，期望八月大會有更進一步決議。

台灣醫學生聯合會表示，「絕無」也「不會」被動接受國籍片面更改，將會積極與外交部、衛福部，以及中華民國醫師公會全聯會密集討論、尋求協助。

衛福部、外交部力挺 訴諸國際

衛福部技監許明暉強調，以政治因素干擾健康人權，違反世界衛生大會（WHA）的精神，衛福部會和外交部一起努力，爭取幫台灣醫學生聯合會恢復「Taiwan」國籍。

外交部批評，WHO為中國服務令人不齒，違反WHO憲章精神、剝奪台灣人民權利，更不尊重IFMSA等國際非政府組織。外交部全力支持「台灣醫學生聯合會」捍衛會籍權益的努力，希望IFMSA給予所有會員平等待遇，同時呼籲IFMSA各國會員正視WHO不當政治干預，並立即向秘書處表達抗議。