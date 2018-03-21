18場WHO技術性會議 我被封殺13場

2018-03-21

〔記者呂伊萱／台北報導〕第七十一屆世界衛生大會（WHA）將於五月廿一日起召開，知情人士昨指出，中國近半年來在醫衛領域蠻橫封殺、處處刁難我方參與，「又大又強又全面」，近期阻撓我人員參與技術性會議多達十三場次。有關部門評估，我方今年獲得邀請函的機率「比去年更低」。

據了解，不論我方今年有無獲邀，政府都已決定由衛福部長陳時中率團前往瑞士參會，若最後世衛組織（WHO）還是不邀請台灣，我方「不排除任何可以使用的回應方式」。今年推案力道之所以加大，則是因為若今年也無法受邀，「將變成對我不利的新常態」。

台灣曾於二○○八年到二○一六年受邀參與WHA，但去年未受邀。近半年來明顯感受到中國打壓我國際參與的力道越來越大，但我方今年最高目標仍是爭取拿到邀請函。

中國打壓 又強又全面

他坦言，今年情勢相當困難，我方接到邀請函的機率「比去年更低」。舉例而言，自去年開始，WHO秘書處人員雖與我方人員維持聯繫管道，但若要當面談話「只能巧遇」。中國也要求友我國家在WHA期間不能採取任何協助台灣的動作，甚至也不能和台灣官員見面。去年以來，我方申請參與WHO的十八場技術性會議，獲准參加的只有五場，連過去曾經參加的會議也被「沒有理由地拒絕」。

例如日前某國舉行一場探討全民健保的會議，WHO威脅主辦國說，若讓台灣專家出席，WHO就會發動全面抵制該會議，且WHO幹事長譚德塞也不會出席活動，以致我國專家最後無法與會；或如WHO希望我國分享製造蛇毒血清的經驗，但需要標列為「中國台灣」，我方無法接受，因此不提供。

知情人士說，友邦駐WHO代表團成立「台灣之友」，美國等友我國家也為我當面洽商譚德塞，支持台灣以觀察員身分參與，但譚仍以「一中原則」與聯合國二七五八號決議等話語回應，讓人失望；知情人士批評，譚德塞推動「全民健康覆蓋（Universal health coverage）」，台灣作為先行者卻不能參與，是世界的遺憾。