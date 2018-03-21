立院答詢「雙城論壇」辣嗆對岸 陳明通︰捨大門走小門 非大國風範

2018-03-21

〔記者鄭鴻達、林良昇、黃建豪／台北報導〕台北與上海雙城論壇是否舉辦，台北市長柯文哲前天抱怨上海市台辦主任李文輝被陸委會禁止入境。陸委會主委陳明通昨在立法院總質詢答詢時，直嗆李文輝別做些不符申請許可目的的事，要不要辦台北市政府要拿定主意，「你就正式提出申請」、「不要開了大門不走卻走小門」，「這不是大國風範！」

陳︰李文輝要來就申請 不要踰矩

柯文哲昨受訪證實，李文輝並不是用雙城論壇來當申請入台的理由。柯文哲說，李來台灣不會只是來討論雙城，通常是還有其他事件一起處理，再順便找個地方交換一下（雙城）意見，所以他從來沒有說「李用討論雙城論壇為由申請入台」。柯還說，雙城論壇也不是上海就可以決定的，他們還要去問北京，「不急啦，時間可以解決一切。」

柯︰李並非以參加論壇申請入台

陳明通昨在立院議場前受訪表示，兩岸交流本質是增進相互了解，創造友善環境，上次台大「中國新聲音」流血事件，與交流的本質有些距離，所以過去這段時間，陸委會未放行；有關雙城論壇，如果北市府有需要，陸委會會從中協助。

陳明通強調，兩岸不是為交流而交流，交流的本質是營造善意環境，才是開放的目的。上次事件引起爭議，陸委會有檢討，才暫緩李文輝來台。

陳明通說，上次的事件結束了，城市交流仍是政府政策，「一碼歸一碼」，人民希望看到好的兩岸良性互動，不想看到來了發生爭議事件，若符合政策本質，會正面思考，從中協助。

民進黨立委姚文智昨質詢時問陳明通，陸委會是否有妨礙台北市政府舉辦雙城論壇？陳明通答詢表示，兩岸交流本質「不是來吵架」，而是要理解、營造好環境，但李文輝上次於台大中國新聲音事件來台，大家都知道與申請目的有距離。

陳明通接著嚴正表示，「如果要來雙城論壇，你李文輝就請台北市政府提出申請，不要用別的名義」，之前柯文哲說李文輝每次來台都是「順便」去雙城論壇，這就是與許可目的不符的活動；他並「奉勸」北市府與上海方面能了解台灣的法規體系，既然政府鼓勵交流政策，就應開大門走大路，「大門幫你開就應走進來，不要開了大門不走卻走小門，這不是大國風範！」

對於陳明通的發言，姚文智大讚陳明通是「頂天立地的漢子」，並表示陳這段話是要講給柯文哲及上海台辦聽的，兩岸交流應光明磊落、開大門走大路，「希望不要用些小伎倆，也不要說謊」。