習：堅持九二共識 祖國寸土不容分割

2018-03-21

人大閉幕 李克強：不允許外國勢力打「台灣牌」

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國人大會議昨閉幕，中國國家主席習近平發表談話強調，「一切分裂祖國的行徑和伎倆都是注定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰」；「偉大祖國的每一寸領土，都絕對不能、也絕對不可能從中國分割出去。」但他也重申，堅持一個中國原則與「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，會與台灣同胞分享大陸發展的機遇。

美國總統川普上週簽署「台灣旅行法」後，習的發言引發關注，由於習在昨天對台措詞強烈後，接著陳述對外態度，日本《讀賣新聞》就分析，習這番話同時也牽制與蔡政權加深關係的川普政權。

習近平指出，維護國家主權和領土完整，實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在。在這個民族大義和歷史潮流面前，一切分裂祖國的行徑和伎倆都是注定要失敗的。中國人民有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂國家的活動。

不過，習也重申，堅持一個中國原則與「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，擴大兩岸經濟文化交流合作，同台灣同胞分享大陸發展機遇，增進台灣同胞福祉，推進祖國和平統一進程。

隨後，習在對外議題上表示，絕不會以犧牲別國利益為代價發展自己，中國發展不對任何國家構成威脅，「永遠不稱霸、永遠不搞擴張」。他還說：「只有那些習慣於威脅他人的人，才會把所有人都看成是威脅。」

對於香港問題，習指出，要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，支持特別行政區政府和行政長官依法施政、積極作為，支持香港、澳門融入國家發展大局，增強香港、澳門同胞的國家意識和愛國精神。

中國國務院總理李克強昨在中外記者會回答媒體提問時表示，保持兩岸和平發展，是兩岸民眾的福祉所在，中國會堅定按這條路走下去。中國對台灣民眾一直在考慮「怎樣為他們到大陸來工作、學習、生活，創造同等的待遇，因為我們是一家人」。

但李話鋒一轉聲稱，正因為兩岸「同屬於一個中國」，就「不能容忍任何台獨的企圖、主張和行徑」，也「不能允許外國勢力打『台灣牌』」。中國願意和「認同體現『一個中國』原則的『九二共識』的台灣政黨、團體」，開展對話協商，共同商談解決兩岸民眾關心的問題。