被捕週年》李明哲家屬 寄冬衣被拒

2018-03-20

〔記者呂伊萱、鍾麗華／台北報導〕台灣人權工作者李明哲被中國逮捕迄昨滿一週年，李至今無法與家人聯繫，連家屬要寄冬天的衣物也被拒收，探視權遭剝奪。李明哲救援大隊昨在總統府前致函蔡英文總統，要求政府與國際社會合作對中國施壓，並建立有效的救濟途徑。救援大隊表示，已向聯合國任意逮捕小組提出最新申訴。

陸委會回應，新任主委陳明通甫上任即對於李明哲案表達高度關注，指示陸委會同仁須持續全力營救，並協助家屬早日赴中國大陸探視；而儘早釋放李明哲，應可作為陸方改革之路往前推進的重要一步。