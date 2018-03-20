反制中國 鄭麗君：先壯大人才與產業環境

2018-03-20

〔記者楊明怡／台北報導〕中國公布對台三十一項措施，民進黨立委陳亭妃昨在立院教育及文化委員會指出，中國從拋餌、利誘到撈人，文化政策可說是「步步進逼」。文化部長鄭麗君答詢強調，「我們應先壯大國內的人才與產業環境」，具體作為則包括向ＮＣＣ提出自製片比率保障，保障台片通路，並推動「獎補助─投融資」雙軌制提升產製量。

陳亭妃說，中國對台灣的文化政策不是現在才開始，儘管二○一三年就已經開放台灣影片不受一年十部的外片配額限制，但台灣影片並沒有大量銷到中國，可見中國並非真的要開放文化產業交流，而是想把台灣的導演、演員、編劇吸引去中國。

鄭麗君回應指出，兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）簽訂後，中國對台灣電影進口就沒有配額限制，所謂的「惠台措施」只提出項目，並未提出具體措施，國片過去五年平均每年輸入中國的數目是五部，這是因為中國由國營事業「中國電影集團」專門處理進口的台灣電影；且「審批制度」屬於人治，去年甚至從「題材」擴及「參與人員」，甚至到資金來源，讓台灣作品前進中國，產生很大風險。

時力立委洪慈庸指出，三十一項措施如同「統戰」，「業界最關心的，還是『台流』要用多少時間、資源來追上『韓流』？」

鄭麗君回應，文化產業應由內而外發展，不該為了服務某國或對抗某國，最重要的是健全文化產業生態系和拓展通路，文化部已參考韓國振興內容產業等政策，推動成立「文化內容策進院」，採行政法人機制延攬專業人才，設置草案已經行政院通過，盼立委支持，一起把台灣在地故事題材的市場動能、國內外通路建立起來。