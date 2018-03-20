學者：婦聯會總幹事 曾獲國民黨幹部獎章

2018-03-20

〔記者陳鈺馥／綜合報導〕婦聯會名下資產高達三百八十五億元，歷史學者昨日揭露國民黨婦工會與婦聯會「合作」關係，國民黨只頒給優秀黨務幹部的「華夏獎章」，過去曾頒給前婦聯會總幹事王亞權女士，前總幹事皮以書也因婦聯會勞軍有績效，獲頒國民黨總裁蔣介石獎狀一紙。

行政院黨產會昨在屏東大學舉辦「公眾記憶與黨產研究」學術研討會，淡江大學歷史學系助理教授曾令毅以大量史料發表「婦女團體或附隨組織，婦聯會與國民黨相互關係的探析」研究。

曾令毅指出，透過「中國國民黨職名錄」內一九五三至一九九四年所載國民黨婦工會與婦女工作指導會議名單，比對「婦聯三十年」刊登的婦聯會第一屆代表大會幹部名單，一九五三年國民黨婦工會卅名主要幹部，有高達廿一名均兼婦聯會幹部，雙會人事重疊比例高達七成。

此外，婦聯會第二任總幹事王亞權，曾受蔣宋美齡親頒「忠黨愛國」銀盾獎牌一面，及前國民黨主席李登輝特頒華夏二等獎章。根據「中國國民黨黨務幹部管理辦法」規定，黨務幹部具各款功績之一者，頒給實踐獎章或華夏獎章。

一九七二年七月，前婦聯會總幹事皮以書也獲國民黨中央委員會頒獎表揚，敘獎原由為「中華婦女反共抗俄聯合會總幹事皮以書同志辦理勞軍工作著有績效，特頒獎狀以資激勵」。

另依據一九五七年高雄縣黨部第廿二區黨部所遺留的「小組對省議員候選人資料交換意見反映表」記載，當年國民黨擬提名黨籍縣議員郭吳合巧為省議員候選人，她身兼地方婦聯會主委、民眾服務社理事、地方婦女會理事長，又是國民黨高雄縣黨部代表，且在評選資料欄中載明，地方婦聯會乃由她所組織成立。曾令毅提及，由此可知國民黨與婦聯會成員關係密切外，更可證明婦聯會地方分支會，是由地方黨部成員或黨籍公職人員所創立。